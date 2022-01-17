ПриватБанк установил единый тариф для POS-терминалов: какой будет комиссия при покупках

ПриватБанк установил для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках. С 15 января 2022 года тариф для приема платежей по банковским картам составит 1,8% плюс 400 гривен абонплаты в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

Как отмечается в сообщении, тем, кто подключается к услугам эквайринга после 15 января, единый тариф 1,8% будет подключен автоматически.

При этом действующие партнеры сети #cashless ПриватБанка в ближайшее время получат e-mail уведомление о снижении тарифов с инструкцией по подписанию анкеты с новыми тарифами в разделе электронный документооборот системы "Приват24 для Бизнеса".