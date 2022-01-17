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ПриватБанк установил единый тариф для POS-терминалов: какой будет комиссия при покупках

Автор: Александр Белоус

ПриватБанк установил для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках. С 15 января 2022 года тариф для приема платежей по банковским картам составит 1,8% плюс 400 гривен абонплаты в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отмечается в сообщении, тем, кто подключается к услугам эквайринга после 15 января, единый тариф 1,8% будет подключен автоматически.

При этом действующие партнеры сети #cashless ПриватБанка в ближайшее время получат e-mail уведомление о снижении тарифов с инструкцией по подписанию анкеты с новыми тарифами в разделе электронный документооборот системы "Приват24 для Бизнеса".

Напомним, в 2021 году международные платежные системы Visa и Mastercard снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине. С 26 ноября ставка составила 1,2%.

Напомним, эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

Комиссия интерчейндж устанавливается платежной системой. Эту комиссию платит банк, который обслуживает POS-терминал торговца, в пользу банка, который выпустил карту. Эквайринговая комиссия - плата торговцев банкам за обработку платежей и обслуживание установленных POS-терминалов. Комиссия интерчейндж является одной из составляющих эквайринговой комиссии.

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ПриватБанк