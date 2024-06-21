ПриватБанк цієї ночі призупинить операції з картками: в чому причина

ПриватБанк у ніч на суботу, 22 червня, проводитиме регламентні роботи. Операції з картками будуть зупинені до ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.
"У ніч на 22 червня ми проводимо планові регламентні роботи процесингового центру. Тож з 00:05 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками", - йдеться в повідомленні.
У ПриватБанку зазначили, що аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин",- додали у пресслужбі банку.
Там також розповіли, що процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками. Тому регламентні роботи потрібні, щоб збільшити потужності та безпеку операцій.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ПриватБанк продовжив до кінця 2024 року безкоштовну відправку банківських карток. Доставка "Новою поштою" доступна по всій Україні та у 13 країнах Європи.
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