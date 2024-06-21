ПриватБанк цієї ночі призупинить операції з картками: в чому причина

ПриватБанк у ніч на суботу, 22 червня, проводитиме регламентні роботи. Операції з картками будуть зупинені до ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

"У ніч на 22 червня ми проводимо планові регламентні роботи процесингового центру. Тож з 00:05 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками", - йдеться в повідомленні.

У ПриватБанку зазначили, що аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин",- додали у пресслужбі банку.

Там також розповіли, що процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками. Тому регламентні роботи потрібні, щоб збільшити потужності та безпеку операцій.