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ПриватБанк этой ночью приостановит операции с картами: в чем причина

Украина, Пятница 21 июня 2024 16:48
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ПриватБанк этой ночью приостановит операции с картами: в чем причина Фото: ПриватБанк этой ночью приостановит операции с картами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

ПриватБанк в ночь на субботу, 22 июня, будет проводить регламентные работы. Операции с картами будут остановлены до утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"В ночь на 22 июня мы проводим плановые регламентные работы процессингового центра. Поэтому с 00:05 и до 07:00 утра, банк временно приостановит проведение операций с картами", - говорится в сообщении.

В ПриватБанке отметили, что аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

"Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами - советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - добавили в пресс-службе банка.

Там также рассказали, что процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем до 3 млн операций с картами. Поэтому регламентные работы необходимы для увеличения мощности и безопасности операций.

Напомним, ранее мы сообщали, что ПриватБанк продлил до конца 2024 года бесплатную отправку банковских карт. Доставка "Новой почтой" доступна по всей Украине и в 13 странах Европы.

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