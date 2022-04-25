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ПриватБанк у суді з Коломойським підтвердив права власності на головний офіс у Дніпрі

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 15:07
ПриватБанк у суді з Коломойським підтвердив права власності на головний офіс у Дніпрі Фото: ПриватБанк виграв суд з Коломойським щодо головного офісу банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Центральний апеляційний господарський суд (м. Дніпро) задовольнив апеляційні скарги ПриватБанку та скасував рішення господарського суду Дніпропетровської області. Суд відмовив повністю у позові компанії "Океанмаш", яка намагалася позбавити ПриватБанк права власності на один з офісів у місті Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Це дуже важлива перемога ПриватБанку ціною 152 млн грн в апеляційному суді, рішення якого набирають законну силу негайно після проголошення, що матиме значення для багатьох подібних судових спорів, пов'язаних з колишніми власниками та екс топ-менеджментом банку", - відзначив Олег Лазовський, керівник напрямку ПриватБанку з судової практики та банкрутства.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов НВ ТОВ "ОКЕАНМАШ", пов'язаного з екс-власником банку Ігорем Коломойським, щодо права власності на одну з будівель головного офісу ПриватБанку в Дніпрі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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