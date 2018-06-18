ПриватБанк стал АО КБ "ПриватБанк"

Реорганизация произошла в связи с изменениями в законодательстве

Государственный ПАО "ПриватБанк" реорганизовался в акционерное общество. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В связи с изменением типа акционерного общества ПриватБанк меняет свое официальное наименование с ПАО КБ "ПриватБанк" на АО КБ "ПриватБанк", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба банка, новая редакция устава финучреждения зарегистрирована 14 июня.

Как пояснили в пресс-службе, реорганизация формы акционерного общества и наименования банка связана с изменениями в законодательстве Украины, которыми с начала 2018 вводятся дополнительные требования для публичных акционерных обществ.

Напомним, Соломенский райсуд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проверить движение средств на счетах 29 фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании растраты более 116 млрд гривен ПАО "ПриватБанк".