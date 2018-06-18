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ПриватБанк став АТ КБ "ПриватБанк"

НовиниФінанси    18.06.2018 - 14:40
Фото: відділення ПриватБанку (РБК-Україна)
Фото: відділення ПриватБанку (РБК-Україна)

Реорганізація відбулася у зв'язку із змінами в законодавстві

Державний ПАТ "ПриватБанк" реорганізувався в акціонерне товариство. Про це повідомляє прес-служба банку.

"У зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства ПриватБанк змінює своє офіційне найменування з ПАТ КБ "ПриватБанк" на АТ КБ "ПриватБанк", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила прес-служба банку, нова редакція статуту фінустанови зареєстрована 14 червня.

Як пояснили в прес-службі, реорганізація форми акціонерного товариства та найменування банку пов'язана зі змінами у законодавстві України, якими з початку 2018 вводяться додаткові вимоги для публічних акціонерних товариств.

Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва дозволив детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) перевірити рух коштів на рахунках 29 фіктивних компаній, які фігурують у розслідуванні розтрати понад 116 млрд гривень ПАТ "ПриватБанк".

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Теги публікації: ПриватБанк, изменения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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