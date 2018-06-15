Дело ПриватБанка: НАБУ проверит счета фиктивных фирм в Ощадбанке

Детективы проверят движение средств на счетах 29 компаний

Соломенский райсуд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проверить движение средств на счетах 29 фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании растраты более 116 млрд гривен ПАО "ПриватБанк". Об этом сообщает "Слово и Дело".

Согласно материалам суда, следователи утверждают, что за счет этих компаний были перекредитованы 193 аналогичные старые фирмы, которые для прикрытия незаконной деятельности открывали счета в "Ощадбанке".

В связи с этим, детективы ходатайствовали о временном доступе к вещам и документам Ощадбанка, а именно: заявлениям на открытие счетов, договорам на расчетно-кассовое обслуживание клиента, заявлениям на выдачу чековых книжек, оригиналам доверенностей на право совершения действий от имени предприятий; информации о получении представителями указанных фирм наличных средств через кассу банка, а также информации, содержащейся в соответствующих доверенностях на получение наличных средств на счетах предприятий; платежным поручениям на перечисление денежных средств на счетах и выпискам о движении средств.

Напомним, ранее в своем материале " Что происходит вокруг ПриватБанка и ареста активов Коломойского и Боголюбова", РБК-Украина рассказало о многочисленных махинациях собственников и менеждмента банка.