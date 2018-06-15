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Интервью

Дело ПриватБанка: НАБУ проверит счета фиктивных фирм в Ощадбанке

НовостиФинансы    15.06.2018 - 13:06
Фото:офис ПриватБанка (фото из открытых источников)
Фото:офис ПриватБанка (фото из открытых источников)

Детективы проверят движение средств на счетах 29 компаний

Соломенский райсуд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проверить движение средств на счетах 29 фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании растраты более 116 млрд гривен ПАО "ПриватБанк". Об этом сообщает "Слово и Дело".

Согласно материалам суда, следователи утверждают, что за счет этих компаний были перекредитованы 193 аналогичные старые фирмы, которые для прикрытия незаконной деятельности открывали счета в "Ощадбанке".

В связи с этим, детективы ходатайствовали о временном доступе к вещам и документам Ощадбанка, а именно: заявлениям на открытие счетов, договорам на расчетно-кассовое обслуживание клиента, заявлениям на выдачу чековых книжек, оригиналам доверенностей на право совершения действий от имени предприятий; информации о получении представителями указанных фирм наличных средств через кассу банка, а также информации, содержащейся в соответствующих доверенностях на получение наличных средств на счетах предприятий; платежным поручениям на перечисление денежных средств на счетах и выпискам о движении средств.

Напомним, ранее в своем материале " Что происходит вокруг ПриватБанка и ареста активов Коломойского и Боголюбова", РБК-Украина рассказало о многочисленных махинациях собственников и менеждмента банка.

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Теги публикации: ПриватБанк, НАБУ, расследование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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