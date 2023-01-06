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ПриватБанк розпочав пільгове кредитування купівлі електрогенераторів та Starlink

Фото: пільговий кредит електрогенератори та Starlink можна отримати в ПриватБанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк запустив програму пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, отримати кредит можна буде швидко та за спрощеною процедурою.

Підприємці та малий бізнес можуть отримати в ПриватБанку від 20 до 300 тисяч гривень з авансом 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року.

За одним кредитним договором можна придбати відразу до п'яти одиниць обладнання, а процентна ставка - від 0% за державною програмою за рахунок платників податків "Доступні кредити 5-7-9%".

Разова комісія становитиме 1% від суми кредиту. Кредит надаватиметься без застави, з наданням поруки власника бізнесу.

Заявку на отримання "кредиту для безперебійності роботи" можна подати на сайті банку.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. У всіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.

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