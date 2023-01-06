ПриватБанк начал льготное кредитование покупки электрогенераторов и Starlink

Как отметили в пресс-службе, получить кредит можно будет быстро и по упрощенной процедуре.

Предприниматели и малый бизнес могут получить в ПриватБанке от 20 до 300 тысяч гривен с авансом 10% и погашением долга равными частями в течение года.

По одному кредитному договору можно приобрести сразу до пяти единиц оборудования, а процентная ставка - от 0% по государственной программе за счет налогоплательщиков "Доступные кредиты 5-7-9%".

Разовая комиссия составит 1% суммы кредита. Кредит будет предоставляться без залога с предоставлением поручительства владельцу бизнеса.