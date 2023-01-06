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ПриватБанк начал льготное кредитование покупки электрогенераторов и Starlink

Фото: льготный кредит электрогенераторы и Starlink можно получить в ПриватБанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк запустил программу льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, систем бесперебойного питания и Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

Как отметили в пресс-службе, получить кредит можно будет быстро и по упрощенной процедуре.

Предприниматели и малый бизнес могут получить в ПриватБанке от 20 до 300 тысяч гривен с авансом 10% и погашением долга равными частями в течение года.

По одному кредитному договору можно приобрести сразу до пяти единиц оборудования, а процентная ставка - от 0% по государственной программе за счет налогоплательщиков "Доступные кредиты 5-7-9%".

Разовая комиссия составит 1% суммы кредита. Кредит будет предоставляться без залога с предоставлением поручительства владельцу бизнеса.

Заявку на получение "кредита для бесперебойности работы" можно подать на сайте банка .

Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

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