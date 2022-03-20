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ПриватБанк расширил возможности для снятия наличных на кассах магазинов

Фото: наличные на сумму до 6000 гривен можно снять в магазинах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк и сеть Фокстрот запустили услугу снятия наличных на кассах магазинов сети. Снятие средств доступно в момент покупки любого товара в Фокстрот и оплаты карточкой любого банка через терминал ПриватБанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным пресс-службы, лимит суммы для снятия до 6000 грн (при условии доступной суммы в кассе).

С начала военных действий в Украине клиенты ПриватБанка получили через торговые точки более 1 млрд гривен наличных благодаря сервису "Наличные на кассе".

Такая услуга дает возможность при покупке товара на кассе магазина получить средства с банковской карты - от 500 до 6 тысяч гривен.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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