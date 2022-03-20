ПриватБанк розширив можливості для зняття готівки на касах магазинів

Державний ПриватБанк та мережа Фокстрот запустили послугу зняття готівки на касах магазинів мережі. Зняття коштів доступне в момент купівлі будь-якого товару у Фокстрот та оплати карткою будь-якого банку через термінал ПриватБанку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
За даними прес-служби, ліміт суми для зняття до 6000 грн (за умови доступної суми в касі).
З початку воєнних дій в Україні клієнти ПриватБанку отримали через торгові точки понад 1 млрд гривень готівки завдяки сервісу "Готівка на касі".
Така послуга дає можливість при покупці товару на касі магазину отримати кошти з банківської картки - від 500 до 6 тисяч гривень.
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