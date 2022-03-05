ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней

Государственный ПриватБанк автоматически продлил действие всех платежных карт на 180 дней. Это касается в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Как отметили в пресс-службе, в случае окончания срока действия карточки в марте или апреле 2022 года, карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, любых услуг, так и получение наличных.
"Вниманию всех клиентов: в случае окончания срока действия вашей платежной карты ее не надо перевыпускать или менять на новую. Посещение отделений в военное время является дополнительной опасностью для жизни", - говорится в сообщении.
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