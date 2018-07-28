ПриватБанк предупреждает о возможных сбоях в работе

Клиенты могут столкнуться с проблемами при использовании электронного банкинга

В ночь на 29 июля возможны сбои в работе "ПриватБанка" при проведении некоторых видов операций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Сообщается, что в ночь на 29 июля "ПриватБанк" проведет очередной этап регламентных работ технических комплексов и систем безопасности. Основные работы, которые включают обновление оборудования и технологических систем, будут проводиться в период с 01:00 до 05:00.

"29 июля 2018 года возможны краткосрочные сбои при проведении некоторых видов операций физических и юридических лиц через системы электронного банкинга и терминалы самообслуживания", - отметили в банке.

Напомним, ранее ПриватБанк предупреждал о новой схеме мошенничества через Приват24. В частности, специалисты кибербезопасности обнаружили новый вид мошенничества, при котором злоумышленники используют поддельные письма о "случайном" переводе денег. "ПриватБанк" предостерегает клиентов, чтобы они не открывали такие сообщения, даже если предложения в таких электронных сообщениях будут очень привлекательными.