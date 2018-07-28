ПриватБанк попереджає про можливі збої в роботі

Клієнти можуть зіткнутися з проблемами при використанні електронного банкінгу

У ніч на 29 липня можливі збої в роботі "Приватбанку" при проведенні деяких видів операцій. Про це йдеться в повідомленні прес-служби банка.

Повідомляється, що в ніч на 29 липня "ПриватБанк" проведе черговий етап регламентних робіт технічних комплексів і систем безпеки. Основні роботи, які включають оновлення обладнання та технологічних систем, будуть проводитися в період з 01:00 до 05:00.

"29 липня 2018 року можливі короткочасні збої при проведенні деяких видів операцій фізичних та юридичних осіб через системи електронного банкінгу та термінали самообслуговування", - відзначили в банку.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк попереджав про нову схему шахрайства через Приват24. Зокрема, фахівці кібербезпеки виявили новий вид шахрайства, при якому зловмисники використовують підроблені листи про "випадковий" переказ грошей. "ПриватБанк" застерігає клієнтів, щоб вони не відкривали такі повідомлення, навіть якщо пропозиції в таких електронних повідомленнях будуть дуже привабливими.