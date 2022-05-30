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ПриватБанк предупредил клиентов о важных изменениях уже с июня

Фото: ПриватБанк отменил кредитные каникулы, но сохранил пониженную ставку по картам (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный Привабанка решил не продолжать "кредитные каникулы", которые действовали с 1 марта до 1 июня 2022 года. В то же время банк восстанавливает активный режим кредитования по картам и продлевает льготные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Клиенты смогут открыть новую кредитную карту или увеличить лимит кредитования по действующим картам, при этом для них будет действовать сниженная вдвое процентная ставка", - говорится в сообщении.

Льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности. В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).

Особые условия обслуживания после завершения кредитных каникул 1 июня 2022 года будут действовать также для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России.

Напомним, с 1 марта до конца мая в ПриватБанке действовали кредитные каникулы и были снижены процентные ставки по кредитным картам, при этом банк не ограничил пользование имеющимися кредитными лимитами.

На сегодня кредитными программами ПриватБанка пользуются более 9 млн украинцев, а общая сумма кредитования физлиц, а общая сумма кредитования физлиц на 1 марта 2022 года составляла более 57 млрд грн.

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ПриватБанк