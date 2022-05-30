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ПриватБанк попередив клієнтів про важливі зміни вже з червня

Фото: ПриватБанк скасував кредитні канікули, але зберіг знижену ставку за картками (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриваБанк вирішив не продовжувати "кредитні канікули", які діяли з 1 березня до 1 червня 2022 року. Водночас банк відновлює активний режим кредитування за кредитними картками та продовжує пільгові умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Клієнти матимуть можливість відкрити нову кредитну картку чи збільшити ліміт кредитування за діючими картками, при цьому для них буде діяти знижена вдвічі процентна ставка", - йдеться в повідомлені.

Пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов’язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості. В іншому випадку відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна).

Особливі умови обслуговування після завершення кредитних канікул 1 червня 2022 року діятимуть також для військовослужбовців та осіб, що постраждали внаслідок військової агресії Росії.

Нагадаємо, з 1 березня до кінця травня у ПриватБанку діяли кредитні канікули та було знижено процентні ставки за кредитними картками, при цьому банк не обмежив користування наявними кредитними лімітами.

На сьогодні кредитними програмами ПриватБанку користуються понад 9 млн українців, а загальна сума кредитування фізосіб, а загальна сума кредитування фізосіб на 1 березня 2022 року становила понад 57 млрд грн.

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ПриватБанк