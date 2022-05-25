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ПриватБанк предупредил о еще одной схеме: как уберечься от мошенников

Фото: ПриватБанк предупредил о мошеннической схеме проверки карт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк предупредил украинцев об очередной мошеннической схеме. Прикрываясь выплатой помощи от государства, преступники пытаются похитить личные и финансовые данные граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным службы безопасности банка, мошенники начали распространение через соцсети фейкового сообщения о срочной "проверке карт" под предлогом выплаты помощи от государства. В сообщении мошенники предлагают клиентам для "проверки" карты перейти по ссылке на фишинговый сайт для хищения финансовых данных.

"ПриватБанк в очередной раз напоминает клиентам о том, что информация о государственных выплатах и порядке получения пособия размещена исключительно через официальные каналы. Если вы получили уведомление о подобных фейках, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке на мошеннические ресурсы", - говорится в сообщении.

Банк уже обратился в правоохранительные органы по поводу остановки работы и ликвидации этого и подобных мошеннических ресурсов.

Напомним, ранее Национальный банк предупредил украинцев о двух актуальных схемах мошенничества в военное время. Это "посреднические" услуги от мошенников и SMS-сообщения о поступлении платежа.

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ПриватБанк