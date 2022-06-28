ПриватБанк поможет пенсионерам получить международную помощь

Сотрудники отделений и операторы сервисного центра ПриватБанка помогут пенсионерам сформировать и подать заявку на получение помощи. Выплаты тем, кто пострадал от российской агрессии, идут от государства и международных организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Как отмечается в сообщении, заявку на выплату денежной помощи от международных организаций можно подать онлайн через платформу єДопомога и представительства ООН.
Решение о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумм выплат принимают международные организации. Помощь могут получить:
Выплата помощи осуществляется на любую карту Приватбанка, в том числе на Digital карту, которую можно открыть в Приват24.
Украинцы могут получить выплаты от международных организаций Гуманитарной организации ООН (World Food Programme, WFP), Агентства ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН/UNHCR Ukraine), Международного комитета Красного Креста (МККК), Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), Общества Красного Креста (ОККУ) по программе Прихисток.
Напомним, с мая на социальной платформе єДопомога реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций. Заявки могут подать люди, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица.
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