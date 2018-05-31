ПриватБанк погасил 1 млрд гривен рефинансирования НБУ

Также банк выплатил 137 млн гривен процентов
Государственный ПАО "ПриватБанк" 30 мая 2018 года провел плановое погашение кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как сообщается, кроме погашения кредита банк выплатил 137 млн гривен процентов.
По словам первого заместителя председателя правления банка Галины Пахачук, по состоянию на 30 мая 2018 года банком погашено 41,8 млрд гривен средств рефинансирования НБУ, полученных до национализации банка в 2016 году. Также банк выплатил 14,8 млрд гривен процентов за пользование средствами регулятора.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) поиграл экс-владельцам "ПриватБанка" суд по курортному комплексу "Буковель" в Карпатах.