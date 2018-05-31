ПриватБанк погасив 1 млрд гривень рефінансування НБУ

Також банк виплатив 137 млн гривень відсотків
Державний ПАТ "ПриватБанк" 30 травня 2018 року провів планове погашення кредитів рефінансування Національного банку України на суму 1 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба банку.
Як повідомляється, крім погашення кредиту банк виплатив 137 млн гривень відсотків.
За словами першого заступника голови правління банку Галини Пахачук, станом на 30 травня 2018 року банком погашено 41,8 млрд гривень коштів рефінансування НБУ, отриманих до націоналізації банку у 2016 році. Також банк виплатив 14,8 млрд гривень відсотків за користування коштами регулятора.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) пограв екс-власникам "ПриватБанку" суд за курортного комплексу "Буковель" в Карпатах.