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ПриватБанк почав продавати долари онлайн: покрокова інструкція, як купити

Фото: купити долари онлайн можна в ПриватБанку за курсом 37,45 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк відновив послугу продажу валюти онлайн через Приват24. Сервіс запрацював після рішення НБУ дозволити банкам продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, продаж валюти онлайн здійснюється за поточним картковим курсом банку.

Станом на 30 серпня цей курс складає 37,45 гривень за долар та дещо нижчий за середній курс на готівковому ринку України (38 гривень за долар). Продати валюту банку можна за офіційним курсом НБУ - 36,57 гривень за долар.

Щоб купити валюту у Приват24 треба зайти у меню "Перекази на картки" вибрати гривневу картку, з якої будуть списані кошти та картку в доларах США чи євро, на яку буде зарахована валюта.

Якщо клієнт не має валютної картки, інтернет-картку в доларах або євро можна оформити безкоштовно в Приват24 за кілька хвилин.

Дозвіл НБУ

Нагадаємо, Національний банк України з 29 серпня послабив обмеження щодо продажу банками безготівкової валюти населенню.

Зокрема, НБУ з 29 серпня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту в розмірі 50 тисяч гривень без додаткових зобов'язань.

Крім того, НБУ збільшив зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень щомісячний ліміт на купівлю безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців, після чого цю валюту можна зняти готівкою. Операції будуть проводитися за курсом, встановленим банками.

Банки продають населенню долари за міжбанківським курсом, який підтримується за рахунок інтервенцій НБУ. Це офіційний курс 36,57 гривень за долар плюс 1%. Втім, банки можуть стягувати ще й додаткові комісії. Тому купити валюту можна за курсом близьким до 37,50 гривень.

Невдовзі сервіс з купівлі валюти онлайн відновлять усі великі українські банки.

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