ПриватБанк підвищив ставки за депозитами, але вони залишаються в 2-3 рази нижче інфляції

Відтепер вклади у ПриватБанку на строк від 10 до 12 місяців даватимуть 9% річних, на строк від 6 місяців - 8% річних, а трьохмісячні депозити - 7% річних.

Найбільші ставки ПриватБанк пропонує вкладникам, які розмістять кошти терміном 18 та 24 місяців - 14% річних. Таку ж процентну ставку 14% річних встановлено по вкладах "Слава Героям" для військовослужбовців, що отримують через ПриватБанк цільові виплати від держави.

"Новий рівень ставок за депозитами дозволить нашим клієнтам отримувати більший дохід та додатковий захист заощаджень від інфляції", - зазначив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.