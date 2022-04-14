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ПриватБанк в I квартале получил 3,7 млрд грн прибыли благодаря результатам довоенных месяцев

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Украина, Четверг 14 апреля 2022 13:56
ПриватБанк в I квартале получил 3,7 млрд грн прибыли благодаря результатам довоенных месяцев Фото: ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью 3,7 млрд грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк завершил первый квартал 2022 года с прибылью 3,7 млрд грн благодаря результатам довоенных месяцев. В марте банк признал убыток на уровне 400 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отмечается в сообщении, на финансовые результаты марта существенно повлияли отмена процентов по кредитам на карточках (1,3 млрд грн недополученного дохода за месяц), отмена комиссий для торговых предприятий и за снятие наличных, а также комиссий за большинство видов платежей клиентов (1,1 млрд грн).

В марте были сформированы первые резервы под ожидаемые убытки в результате боевых действий: 0,8 млрд грн под кредитные риски и 0,6 млрд грн под потери наличных из-за разрушения помещений и банкоматов.

"Несмотря на работу в условиях войны, повышение затрат при снижении объемов операций и доходов, банк остается операционно прибыльным: чистый результат без влияния резервов под возможные убытки и переоценки влияния рыночных факторов (стоимость иностранной валюты и ценных бумаг) в марте составил 1,7 млрд грн", - говорится в сообщении.

Средства клиентов выросли с начала года на 22 млрд грн; прирост в марте составил 48 млрд грн. Чистый кредитный портфель после резервирования увеличился за первый квартал на 6 млрд грн.

В марте банк перечислил авансовый взнос дивидендов за 2021 год в сумме 28 млрд грн (80% прибыли за 2021 год), а также аванс по налогу на прибыль в сумме 5 млрд грн.

По состоянию на 14 апреля банк обеспечивает работу 1093 отделений (74%) и 6077 банкоматов (70% от общего парка).

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