Государственный ПриватБанк обнародовал график работы на Пасху. Отделения будут работать в понедельник после праздников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на пресс-службу банка.
График работы:
Актуальна карта работающих отделений.
"Приват24, терминалы и банкоматы, а также служба поддержки работают для вас круглосуточно и без выходных", - говорится в сообщении.
Напомним, в период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье. Соответствующие нормы содержит закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Таким образом, праздничный день Пасха который приходится на воскресенье 24 апреля 2022 года, не переносится. Соответственно понедельник 25 апреля 2022 года является рабочим днем, в частности для банковской системы.
По данным НБУ, межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с 23 по 25 апреля 2022 года включительно датой банковского дня 25 апреля 2022 года.
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