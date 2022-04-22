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ПриватБанк обнародовал график работы на Пасху

Фото: ПриватБанк обнародовал график работы на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк обнародовал график работы на Пасху. Отделения будут работать в понедельник после праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на пресс-службу банка.

График работы:

  • 23 и 24 апреля - все отделения не работают
  • 25 апреля, понедельник-отделения работают с 10 до 13 часов

Актуальна карта работающих отделений.

"Приват24, терминалы и банкоматы, а также служба поддержки работают для вас круглосуточно и без выходных", - говорится в сообщении.

Напомним, в период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье. Соответствующие нормы содержит закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Таким образом, праздничный день Пасха который приходится на воскресенье 24 апреля 2022 года, не переносится. Соответственно понедельник 25 апреля 2022 года является рабочим днем, в частности для банковской системы.

По данным НБУ, межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с 23 по 25 апреля 2022 года включительно датой банковского дня 25 апреля 2022 года.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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