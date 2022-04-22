ПриватБанк обнародовал график работы на Пасху

График работы:

23 и 24 апреля - все отделения не работают

25 апреля, понедельник-отделения работают с 10 до 13 часов

Актуальна карта работающих отделений.

"Приват24, терминалы и банкоматы, а также служба поддержки работают для вас круглосуточно и без выходных", - говорится в сообщении.

Напомним, в период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если тот приходится на субботу или воскресенье. Соответствующие нормы содержит закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Таким образом, праздничный день Пасха который приходится на воскресенье 24 апреля 2022 года, не переносится. Соответственно понедельник 25 апреля 2022 года является рабочим днем, в частности для банковской системы.

По данным НБУ, межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с 23 по 25 апреля 2022 года включительно датой банковского дня 25 апреля 2022 года.