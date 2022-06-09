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ПриватБанк начал выплаты по новой программе Красного креста: кто получит по 2500 гривен

Фото: ПриватБанк будет выплачивать помощь Красного креста по 2500 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк начинает выплаты помощи украинцам в рамках нового проекта Международного комитета Красного креста. Финансовую помощь в размере 2500 гривен на месяц получат малообеспеченные украинцы с пострадавших от войны территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Процедура зачисления помощи

Как отмечается в сообщении, средства будут перечислены непосредственно главе домохозяйства: переводом PrivatMoney на банковскую карту украинского банка, которая зарегистрирована в Минсоцполитики.

Если получатель не имеет зарегистрированной банковской карты, помощь можно получить в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 - на карту ПриватБанка, указав ее при получении или наличными.

Размер пособия составляет 2500 грн на человека в месяц, продолжительность программы - 3 месяца.

Регистрироваться для участия в программе не нужно - получатели помощи, чей номер телефона доступен, будут проинформированы о включении в программу через SMS-сообщения от Красного креста.

Кто получит средства

Помощь получат семьи, которые имеют официальный статус малообеспеченных, зарегистрированы в Министерстве социальной политики и до 24 февраля 2022 года проживали в одной из громад, которые пострадали от вооруженного конфликта (независимо от того, уехала эта семья осталась).

Среди регионов, где будет оказана помощь пострадавшим - Донецкая, Луганская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Как сообщало РБК-Украина, Международный комитет Красного креста начал оказывать финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших громад.

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ПриватБанк