Украинцы получат новую денежную помощь: названы условия

Выплаты украинцам, пострадавшим от войны, будет давать Красный Крест. Финансовую помощь получат как переселенцы, так и те граждане, которые остались в зоне боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

Условия помощи

Международный Комитет Красного Креста будет оказывать финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших общин.

Помощь получат семьи, которые соответствуют двум обязательным критериям:

1. семья имеет официальный статус малообеспеченной,

2. до 24 февраля 2022 года семья проживала в одной из общин, пострадавших от вооруженного конфликта. При этом, не важно, уехала эта семья или осталась в общине.

Список областей, жители которых могут претендовать на помощь:

Донецкая,

Луганская,

Запорожская,

Житомирская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Черниговская.

Размер помощи

Размер выплат составляет 2 500 гривен в месяц, программа продлится три месяца.

Регистрация для получения выплат не требуется. Красный Крест разошлет SMS уведомления о включении в программу.

Деньги можно будет получить наличными или на карту уже в июне.