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Украинцы получат новую денежную помощь: названы условия

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Украина, Среда 08 июня 2022 19:45
Украинцы получат новую денежную помощь: названы условия Фото: украинцы получат 2500 гривен от Красного Креста (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Выплаты украинцам, пострадавшим от войны, будет давать Красный Крест. Финансовую помощь получат как переселенцы, так и те граждане, которые остались в зоне боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Условия помощи

Международный Комитет Красного Креста будет оказывать финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших общин.

Помощь получат семьи, которые соответствуют двум обязательным критериям:

1. семья имеет официальный статус малообеспеченной,

2. до 24 февраля 2022 года семья проживала в одной из общин, пострадавших от вооруженного конфликта. При этом, не важно, уехала эта семья или осталась в общине.

Список областей, жители которых могут претендовать на помощь:

  • Донецкая,
  • Луганская,
  • Запорожская,
  • Житомирская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черниговская.

Размер помощи

Размер выплат составляет 2 500 гривен в месяц, программа продлится три месяца.

Регистрация для получения выплат не требуется. Красный Крест разошлет SMS уведомления о включении в программу.

Деньги можно будет получить наличными или на карту уже в июне.

Напомним, украинцы также получают помощь от государства в размере от двух до трех тысяч гривен в месяц. На помощь могут претендовать жители общин, которые находятся в зоне боевых действий. РБК-Украина ранее приводила полный перечень регионов, которые включены программу по оказанию помощи.

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