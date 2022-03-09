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ПриватБанк начал продавать военные облигации населению

Автор: Александр Белоус

ПриватБанк открыл возможность покупать военные ОВГЗ в режиме online на сайте Приват24. Такую возможность имеют клиенты, которые готовы сделать взнос не менее 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

В пресс-службе рассказали, как это сделать

  • Зайти на сайт Приват24 (в мобильной версии такая опция отсутствует)
  • В разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" и выбрать ОВГЗ
  • Заполнить предложенную форму и подписать с помощью электронной подписи (ЭЦП/КЭП) документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение бумаг.

Купить военные ОВГЗ можно так же, как и обычные. С механизмом покупки можно ознакомиться в видео.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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