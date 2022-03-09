ПриватБанк почав продавати військові облігації для населення

ПриватБанк відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті Приват24. Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
У прес-службі розповіли, як це зробити
Придбати військові ОВДП можна так само, як і звичайні. З механізмом купівлі можна ознайомитись у відео.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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