ПриватБанк може видати нові кредити на 200-300 млрд гривень, але попит відсутній

"Ми, звісно, хотіли би вкладати більше в кредитування населення і бізнесу. Але наразі попиту на кредити недостатньо, - сказав він.

За його словами, на сьогодні загальний обсяг усіх чистих кредитів по банківській системі для бізнес-клієнтів складає 520-530 млрд гривень. Об'єм чистих кредитів, наданих приватним клієнтам, - близько 180 млрд гривень. Сумарно це близько 700 млрд гривень. І при цьому валюта балансу одного лише ПриватБанку складає наразі близько 670 млрд гривень.

"Умовно кажучи, розмір Привату майже співставний з обсягом всього кредитного портфелю банків по всій Україні", - повідомив Заіграєв.

Він зазначив, що банк не може всю суму направити на кредитування, тому що є інші складові балансу, але значну частину ринку теоретично ПриватБанк міг би кредитувати.

"Втім, для того, щоб ми змогли відповідно наростити кредитний портфель, потрібен кредитоспроможний попит від бізнесу і населення, принаймні мільярдів на 200-300 гривень нових кредитів", - додав банкір.

Кредитування в Україні

Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності 6 червня схвалила Стратегію з розвитку кредитування для забезпечення фінансовими ресурсами відновлення енергетичної інфраструктури та стимулюванню попиту, спрямованого на підвищення обороноздатності країни, зокрема з боку підприємств ОПК, переробної промисловості, сільського господарства та бізнесу на деокупованих і наближених до фронту територіях - "територіях стійкості".

Крім того, НБУ на виконання стратегії ухвалив комплекс рішень для стимулювання кредитування.

За даними НБУ, станом на 1 травня 2024 року ПриватБанк видав кредитів на 102 млрд гривень, у тому числі фізичним особам на 68 млрд гривень. При цьому банк вклав в ОВДП 267 млрд гривень.