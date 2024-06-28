ПриватБанк может выдать новые кредиты на 200-300 млрд гривен, но спрос отсутствует

"Мы, конечно, хотели бы вкладывать больше в кредитование населения и бизнеса. Но спроса на кредиты пока недостаточно, - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день общий объем всех чистых кредитов по банковской системе для бизнес-клиентов составляет 520-530 млрд гривен. Объем чистых кредитов, предоставленных частным клиентам, - около 180 млрд гривен. Суммарно это около 700 млрд гривен. И при этом валюта баланса одного только ПриватБанка составляет около 670 млрд гривен.

"Условно говоря, размер Привата почти сопоставим с объемом всего кредитного портфеля банков по всей Украине", - сообщил Заиграев.

Он отметил, что банк не может всю сумму направить на кредитование, потому что есть другие составляющие баланса, но большую часть рынка теоретически ПриватБанк мог бы кредитовать.

"Но для того чтобы мы смогли соответственно нарастить кредитный портфель, нужен кредитоспособный спрос от бизнеса и населения, по крайней мере миллиардов на 200-300 гривен новых кредитов", - добавил банкир.

Кредитование в Украине

Напомним, Совет по финансовой стабильности 6 июня одобрил Стратегию по развитию кредитования для обеспечения финансовыми ресурсами восстановления энергетической инфраструктуры и стимулирования спроса, направленного на повышение обороноспособности страны, в частности, со стороны предприятий ОПК, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на деоккупированных и приближенных к фронту территориях. - "территориях устойчивости".

Кроме того, НБУ во исполнение стратегии принял комплекс решений для стимулирования кредитования.

По данным НБУ, по состоянию на 1 мая 2024 года ПриватБанк выдал кредитов на 102 млрд гривен, в том числе физическим лицам на 68 млрд гривен. При этом банк вложил в ОВГЗ 267 млрд гривен.