ПриватБанк договорился с Ria Money Transfer о прямых переводах из-за рубежа на карты украинцев

ПриватБанк и из крупнейших компаний в области платежных услуг Ria Money Transfer расшили возможности отправки прямых переводов из-за границы на карты украинцев. Запущен сервис перевода на карты всех банков партнеров Ria в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Теперь клиенты Ria могут отправлять переводы как на карточку Приватбанка в валютах евро (EUR), долларах США (USD) или украинская гривна (UAH), так и на карты других украинских банков в валюте украинская гривна (UAH) непосредственно на счет или карту, без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.

Чтобы получить денежный перевод Ria из любой страны мира напрямую на банковский счет или карту, нужно во время отправки перевода просто указать номер счета или карты. Получатель получает уведомление от банка о поступлении денег.

Ria Money Transfer-дочерняя компания Euronet Worldwide, Inc. , специализирующаяся на денежных переводах. Ria входит в четверку крупнейших компаний в мире, занимающихся денежными переводами.