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ПриватБанк домовився з Ria Money Transfer щодо прямих переказів з-за кордону на картки українців

Фото: ПриватБанк додав можливості прямих переказів з-за кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк та з найбільших компаній у галузі платіжних послуг Ria Money Transfer розшили можливості відправлення прямих переказів з-за кордону на картки українців. Запущено сервіс переказу на картки всіх банків партнерів Ria в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

Тепер клієнти Ria можуть надсилати перекази як на картки ПриватБанку в валютах євро (EUR), доларах США (USD) або українська гривня (UAH), так і на картки інших українських банків у валюті українська гривня (UAH) безпосередньо на рахунок або картку - без візиту в банк або використання дистанційних каналів самообслуговування.

Щоб отримати грошовий переказ Ria з будь-якої країни світу напряму на банківський рахунок або картку, потрібно під час відправки переказу просто зазначити номер рахунку або картки. Одержувач отримує повідомлення від банку про надходження грошей.

Ria Money Transfer - дочірня компанія Euronet Worldwide, Inc. , що спеціалізується на грошових переказах. Ria входить до четвірки найбільших компаній у світі, що займаються грошовими переказами.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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