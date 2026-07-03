ПриватБанк чи Ощадбанк: де вигідніше купувати долари 3 липня
Станом на 3 липня 2026 року банки України оновили курси іноземних валют. ПриватБанк розпочав зниження курсу продажу долара, тоді як в Ощадбанку котирування залишаються на рівні 45 гривень.
Скільки сьогодні коштує валюта у двох державних банках та де купувати вигідніше - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Різниця курсів: ПриватБанк продає долар у касах по 44,85 грн та через картки по 44,84 грн, тоді як в Ощадбанку курс продажу становить 45,00 грн та 45,10 грн відповідно.
- Різниця операцій: Курси купівлі та продажу відрізняються залежно від того, чи здійснюється операція в касі, чи через мобільний додаток.
- Актуальність: Дані зафіксовані станом на 3 липня 2026 року; банки можуть оновлювати котирування протягом дня.
Курс долара в ПриватБанку
Станом на п'ятницю, 3 липня, ПриватБанк продає долари в касах по 44,85 гривні, а купує - по 44,25 гривні. Карткою ж долар сьогодні обійдеться при купівлі у 44,84 гривні, а здати можна по 44,40 гривні.
Євро ж в "Приваті" сьогодні можна купити у відділеннях по 51,50 гривні, а здати - по 50,50 гривень. А карткою європейську валюту можна купити по 51,54 гривні, а здати - по 50,85 гривень.
Курс валют в Ощадбанку
Долар в мобільному "Ощаді" сьогодні можна купити по 45 гривень, а здати - по 44,65 гривні. Карткою ж американську валюту можна купити по 45,10 гривень, а здати - по 44,60 гривні.
Євро в мобільному додатку можна купити по 51,55 гривні, а здати - по 51 гривні. Карткою євро можна купити по 51,65 гривні, а здати - по 50,95 гривень.
Де вигідніше купувати валюту
- Долар: На сьогоднішній момент ПриватБанк пропонує вигідніші умови: курс продажу як у касах (44,85 грн), так і для карток (44,84 грн) є нижчим, ніж в Ощадбанку (45,00 грн та 45,10 грн).
- Євро: ПриватБанк також пропонує вигідніші умови: курс продажу як у відділеннях (51,50 грн), так і для карток (51,54 грн) є нижчим, ніж в Ощадбанку (51,55 грн та 51,65 грн).
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