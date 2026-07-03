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ПриватБанк или Ощадбанк: где выгоднее покупать доллары 3 июля

12:09 03.07.2026 Пт
2 мин
Какие курсы установили популярные банки
aimg Ирина Гамерская
ПриватБанк или Ощадбанк: где выгоднее покупать доллары 3 июля Фото: где выгоднее покупать валюту 3 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
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По состоянию на 3 июля 2026 года банки Украины обновили курсы иностранных валют. ПриватБанк приступил к снижению курса продажи доллара, тогда как в Ощадбанке котировки остаются на уровне 45 гривен.

Сколько сегодня стоит валюта в двух государственных банках и где покупать выгоднее - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Разница курсов: ПриватБанк продает доллар в кассах по 44,85 грн и через карты по 44,84 грн, тогда как в Ощадбанке курс продаж составляет 45,00 грн и 45,10 грн соответственно.
  • Разница операций: Курсы купли и продажи отличаются в зависимости от того, осуществляется ли операция в кассе или через мобильное приложение.
  • Актуальность: Данные зафиксированы на 3 июля 2026 года; банки могут обновлять котировки в течение дня.

Курс доллара в ПриватБанке

По состоянию на пятницу, 3 июля, ПриватБанк продает доллары в кассах по 44,85 гривны, а покупает - по 44,25 гривны. Карткой же доллар сегодня обойдется при покупке в 44,84 гривны, а сдать можно по 44,40 гривны.

Евро же в "Привате" сегодня можно купить в отделениях по 51,50 гривны, а сдать - по 50,50 гривен. А картой европейскую валюту можно купить по 51,54 гривны, а сдать - по 50,85 гривен.

Курс валют в Ощадбанке

Доллар в мобильном "Ощаде" сегодня можно купить по 45 гривен, а сдать - по 44,65 гривны. Карточкой же американскую валюту можно купить по 45,10 гривен, а сдать - по 44,60 гривны.

Евро в мобильном приложении можно купить по 51,55 гривны, а сдать - по 51 гривны. Карточкой евро можно купить по 51,65 гривны, а сдать - по 50,95 гривен.

Где выгоднее покупать валюту

  • Доллар: На сегодняшний момент ПриватБанк предлагает более выгодные условия: курс продаж как в кассах (44,85 грн), так и для карт (44,84 грн) ниже, чем в Ощадбанке (45,00 грн и 45,10 грн).
  • Евро: ПриватБанк также предлагает более выгодные условия: курс продажи как в отделениях (51,50 грн), так и для карт (51,54 грн) ниже, чем в Ощадбанке (51,55 грн и 51,65 грн).
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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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