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ПриватБанк через газету вручил иск Коломойскому по делу на 5,5 млрд долларов

Автор: Александр Белоус

ПриватБанк опубликовал уведомления в газетах, среди которых "Голос Украины", во исполнение приказа кипрского суда от 15 июня 2021 года. В публикациях речь идет об иске банк к своему бывшему акционеру Игорю Коломойскому на 5,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отмечается в сообщении, публикации сделаны в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам. Согласно кипрскому законодательству, публикация является доказательством вручения Игорю Коломойскому иска, инициированного ПриватБанком на Кипре.

"Предметом кипрского иска является возмещение убытков в размере 5,5 млрд долларов в связи с двумя категориями незаконных финансовых операций, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания денег, и которые были реализованы под руководством Игоря Коломойского и Геннадий Боголюбова при содействии других ответчиков", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе ПриватБанк через газету "Голос Украины" вручил иск своим бывшим владельцам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и их юристу Вячеславу Карташеву. Иск касается мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего, по меньшей мере 600 млн долларов были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в израильском банке "Дисконт".

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ПриватБанк