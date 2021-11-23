ПриватБанк через газету вручив позов Коломойському у справі на 5,5 млрд доларів

ПриватБанк опублікував повідомлення в газетах, серед яких "Голос України", на виконання наказу кіпрського суду від 15 червня 2021 року. У публікаціях йдеться про позов банк до свого колишнього акціонера Ігоря Коломойського на 5,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

Як наголошується в повідомленні, публікації зроблені відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або торгових справах. Згідно з кіпрським законодавством, публікація є доказом вручення Ігорю Коломойському позову, ініційованого ПриватБанком на Кіпрі.

"Предметом кіпрського позову є відшкодування збитків у розмірі 5,5 млрд доларів у зв'язку з двома категоріями незаконних фінансових операцій, які мають всі ознаки шахрайства і відмивання грошей, і які були реалізовані під керівництвом Ігоря Коломойського і Геннадій Боголюбова за сприяння інших відповідачів", - йдеться в повідомленні.