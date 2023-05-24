У Приват24 запустили важливу функцію, яка потрібна кожному
Мобільний застосунок Приват24 в оновленій версії запустив нове єдине меню "Комунікації", де тепер можна зв'язатися з банком через "Допомогу онлайн", месенджери чи напряму подзвонити до банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.
Можливості меню "Комунікації"
Допомога online - для тих, хто хоче оперативно розв'язувати проблему прямо у застосунку.
Написати у Viber або Telegram - з представниками банку можна зв’язатися через месенджери.
Дзвінок через Приват24 - зателефонувати можна через застосунок.
Якщо клієнт раніше звертався через проблеми з банком, то в меню "Історія заявок" буде вся інформація про це.
Безпека
Дзвінки. Якщо потрібно пересвідчитися, що дійсно дзвонили з ПриватБанку, представляючись співробітниками банку, тепер це можна зробити самостійно: перевірити номер телефону та історію вхідних дзвінків від банку.
У Приват24 можна повідомити про шахрайство, якщо телефонували не з банку.
Також у меню "Комунікації" можна знайти додаткові номери телефонів банку у меню "Контакти"; актуальну Мапу відділень, банкоматів та терміналів.
Нагадаємо, у Приват24 доволі часто трапляються збої, які не дозволяють клієнтам проводити платежі. Мобільний додаток не працює через технічні проблеми.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.