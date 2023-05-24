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В Приват24 запустили важную функцию, которая нужна каждому

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Украина, Среда 24 мая 2023 09:35
В Приват24 запустили важную функцию, которая нужна каждому Фото: государственный банк немного упростил решение проблем клиентов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Мобильное приложение Приват24 в обновленной версии запустило новое единое меню "Коммуникации", где теперь можно связаться с банком через "Помощь онлайн", мессенджеры или напрямую позвонить в банк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Возможности меню "Коммуникации"

Помощь online - для тех, кто хочет оперативно решать проблему прямо в приложении.

Написать в Viber или Telegram - с представителями банка можно связаться через мессенджеры.

Звонок через Приват24 - позвонить по телефону можно через приложение.

Если клиент раньше обращался в связи с проблемами с банком, то в меню "История заявок" будет вся информация об этом.

Безопасность

Звонки. Если нужно убедиться, что действительно звонили из ПриватБанка, представляясь сотрудниками банка, теперь это можно сделать самостоятельно: проверить телефонный номер и историю входящих звонков от банка.

В Приват24 можно сообщить о мошенничестве, если звонили по телефону не из банка.

Также в меню "Коммуникации" можно найти дополнительные телефонные номера банка в меню "Контакты"; актуальную карту отделений, банкоматов и терминалов.

Напомним, в Приват24 довольно часто случаются сбои, которые не позволяют клиентам проводить платежи. Мобильное приложение не работает из-за технических проблем.

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