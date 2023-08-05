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Приват24 сьогодні не працюватиме через технічні роботи

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Субота 05 серпня 2023 22:10
Приват24 сьогодні не працюватиме через технічні роботи Фото: Приват24 сьогодні не працюватиме через технічні роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 5 серпня, онлайн-сервіс Приват24 не працюватиме через регламентні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банку.

"5 серпня з 23:00 до 00:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24", - йдеться у повідомленні банку.

У прес-службі зазначили, що всі сервіси банку будуть тимчасово недоступні.

Приват24 сьогодні не працюватиме через технічні роботи Нагадаємо, ПриватБанк підвищив ставки за всіма основними видами депозитів.

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