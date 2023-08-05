Приват24 сегодня не будет работать из-за технических работ

Сегодня, 5 августа, онлайн-сервис Приват24 не будет работать из-за регламентных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"5 августа с 23:00 до 00:00 мы будем проводить регламентные работы в Приват24", - говорится в сообщении банка.

В пресс-службе отметили, все сервисы банка будут временно недоступны.

Напомним, ПриватБанк повысил ставки по всем основным видам депозитов.

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