Приват24 не работает: в чем причина

Что произошло

"Проводим очередной этап регламентных работ в Приват24 сегодня ночью (с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля). Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут недоступны. Мы специально выбрали выходной, чтобы поработать, пока вы отдыхаете", - объясняют в сообщении.

Перебои возможны в течение 18 апреля

Между тем, в течение всего дня 18 апреля пользователи также могут столкнуться с проблемами в пользовании.

"В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24, пока мы не стабилизируем работу всех сервисов", - отмечают в пресс-центре.

Что надо знать

В то же время ПриватБанк сообщает, что отправить перевод с карты на карту можно через сайт.

При этом пополнить мобильный можно по ссылке. Оплатить коммуналку - на горячей линии 3700.

При этом банкоматы и платежные терминалы работают без изменений. Можно снять наличные и рассчитываться в торговых сетях.

Напомним, ранее ПриватБанк проводил регламентные работы на прошлой неделе.

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