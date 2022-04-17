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Приват24 не работает: в чем причина

Фото: Приват24 не работает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Мобильное приложение и интернет-банкинг Приват24 не будет работать в ночь на 18 апреля. Из-за регламентных работ сервисы будут не доступны с 23:00 до 08:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Что произошло

"Проводим очередной этап регламентных работ в Приват24 сегодня ночью (с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля). Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия будут недоступны. Мы специально выбрали выходной, чтобы поработать, пока вы отдыхаете", - объясняют в сообщении.

Перебои возможны в течение 18 апреля

Между тем, в течение всего дня 18 апреля пользователи также могут столкнуться с проблемами в пользовании.

"В течение дня 18 апреля возможны временные перебои Приват24, пока мы не стабилизируем работу всех сервисов", - отмечают в пресс-центре.

Что надо знать

В то же время ПриватБанк сообщает, что отправить перевод с карты на карту можно через сайт.

При этом пополнить мобильный можно по ссылке. Оплатить коммуналку - на горячей линии 3700.

При этом банкоматы и платежные терминалы работают без изменений. Можно снять наличные и рассчитываться в торговых сетях.

Напомним, ранее ПриватБанк проводил регламентные работы на прошлой неделе.

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ПриватБанк