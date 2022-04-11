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В Приват24 произошел сбой: пользователи не могут авторизироваться

Фото: В Приват24 произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В приложении и сайте Приват24 произошел сбой. Пользователи массово жалуются на проблемы с авторизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина.

При попытке авторизоваться на экране смартфона загружается логотип банка, однако спустя время система не запускает в личный кабинет пользователя.

В то же время у других пользователей посла авторизации появляется сообщение "Уважаемый клиент, извиняемся за временные неудобства. Проводятся регламентные работы".

В ПриватБанке сообщили, что действительно существуют проблемы с работой сервисов и ими сейчас занимаются специалисты банка. Также в банке просят немного подождать.

Напомним, в ночь на 11 апреля ПриватБанк проводил регламентные работы. В связи с чем были недоступны сервисы финучреждения.

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ПриватБанк