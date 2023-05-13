Приват24 не працюватиме в ніч на неділю: названо час

Завтра, 14 травня, онлайн-сервіс Приват24 не працюватиме через регламентні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"14 травня з 01:00 до 04:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24", - повідомили в компанії.

За їх словами, в цей час роботу сервісів Приват24 буде призупинено.

Нагадаємо, що нещодавно у клієнтів ПриватБанку виникли проблеми з оплатою картками.

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