Приват24 не працюватиме в ніч на неділю: названо час
Фото: додаток "Приват24" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 14 травня, онлайн-сервіс Приват24 не працюватиме через регламентні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
"14 травня з 01:00 до 04:00 ми проводитимемо регламентні роботи в Приват24", - повідомили в компанії.
За їх словами, в цей час роботу сервісів Приват24 буде призупинено.
Нагадаємо, що нещодавно у клієнтів ПриватБанку виникли проблеми з оплатою картками.
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