Приват24 не будет работать в ночь на воскресенье: названо время
Фото: приложение "Приват24" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 14 мая, онлайн-сервис Приват24 не будет работать из-за регламентных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
"14 мая с 01:00 до 04:00 мы будем проводить регламентные работы в Приват24", - сообщили в компании.
По их словам, в настоящее время работа сервисов Приват24 будет приостановлена.
Напомним, что недавно у клиентов ПриватБанка возникли проблемы с оплатой картами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.