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Приват24 не будет работать в ночь на воскресенье: названо время

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Украина, Суббота 13 мая 2023 20:53
Приват24 не будет работать в ночь на воскресенье: названо время Фото: приложение "Приват24" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 14 мая, онлайн-сервис Приват24 не будет работать из-за регламентных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"14 мая с 01:00 до 04:00 мы будем проводить регламентные работы в Приват24", - сообщили в компании.

Приват24 не будет работать в ночь на воскресенье: названо время

По их словам, в настоящее время работа сервисов Приват24 будет приостановлена.

Напомним, что недавно у клиентов ПриватБанка возникли проблемы с оплатой картами.

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