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"Приват24" не працюватиме в ніч на неділю

Фото: ПриватБанк (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 22 вересня державний ПриватБанк буде проводити регламентні роботи у "Приват24". Сервіси будуть на паузі до 02:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок "Приват24".

"В ніч на 22 вересня з 01:00 до 02:00, ми проводимо планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, тому тимчасово буде призупинено проведення деяких платежів у Приват24. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що зазвичай банк наголошує, що проводить регламентні роботи вночі, оскільки в цей час більшість клієнтів не проводять операцій.

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