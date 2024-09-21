"Приват24" не працюватиме в ніч на неділю

"В ніч на 22 вересня з 01:00 до 02:00, ми проводимо планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, тому тимчасово буде призупинено проведення деяких платежів у Приват24. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що зазвичай банк наголошує, що проводить регламентні роботи вночі, оскільки в цей час більшість клієнтів не проводять операцій.