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"Приват24" не будет работать в ночь на воскресенье

Фото: ПриватБанк (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 22 сентября государственный ПриватБанк будет проводить регламентные работы в "Приват24". Сервисы будут на паузе до 02:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение "Приват24".

"В ночь на 22 сентября с 01:00 до 02:00 мы проводим плановые регламентные работы своих систем и сервисов, поэтому временно будет приостановлено проведение некоторых платежей в Приват24. Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Отметим, что обычно банк отмечает, что проводит регламентные работы ночью, поскольку в это время большинство клиентов не проводят операции.

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