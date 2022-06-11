Приват24 отключат, деньги будут недоступны: в чем причина

"Для безопасной и качественной работы сервисов ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 12 июня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что технические работы будут проводить с полночи 12 июня до 5 утра того же дня, поскольку в это время "большинство клиентов не проводит операции".

"Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра - приложение и web-версия Приват24 будут недоступны", - добавляют пресс-службе.