Приват24 відключать, гроші будуть недоступні: у чому причина

У ніч на неділю, 12 червня, ПриватБанк проводитиме регламентні роботи. Приват24 не працюватиме до 5 ранку, провести будь-які фінансові операції буде неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби банку в Telegram .

"Для безпечної та якісної роботи сервісів ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи в Приват24 у нічний час 12 червня", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі уточнюють, що технічні роботи будуть проводити з півночі 12 червня до 5 ранку того ж дня, оскільки в цей час "більшість клієнтів не проводить операції".

"Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку - додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні", - додають прес-службі.