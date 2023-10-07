ua en ru
Нд, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Приват24" найближчим часом припинить роботу через оновлення: названо терміни

Субота 07 жовтня 2023 23:59
UA EN RU
"Приват24" найближчим часом припинить роботу через оновлення: названо терміни Фото: "Приват24" найближчим часом припинить роботу через оновлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Мобільний додаток "Приват24" з 1.00 до 3.00 8 жовтня припинить свою роботу у зв'язку з технічними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у додатку "Приват24".

Повідомляється, що в зазначений час проводитимуться регламентні роботи, тому доступ до рахунків та сервісів банку не буде. У зв'язку з цим у банку закликали виконати всі необхідні операції раніше або відкласти на ранок 8 жовтня.

&quot;Приват24&quot; найближчим часом припинить роботу через оновлення: названо терміни

ПриватБанк продовжив період дії своїх карток

Нагадаємо, у серпні державний ПриватБанк продовжив період використання всіх карток на 24 місяці. Клієнтам не потрібно перевипускати карти, вони працюватимуть ще два роки понад термін, вказаний на карті.

Крім того, пізніше стало відомо, що ПриватБанк до кінця рокунадсилатиме перевипущені чи нові карти "Новою поштою" безкоштовно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк приват 24
NEWS
ХАМАС неочікувано атакував Ізраїль, Тель-Авів "готовий до війни": що відомо на цей час
ХАМАС неочікувано атакував Ізраїль, Тель-Авів "готовий до війни": що відомо на цей час
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України